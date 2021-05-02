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«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России

20:52
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга уничтожила соперника с теннисным счетом — 6:1.

В первом тайме счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун (один раз он реализовал пенальти).

В начале второго тайма иранец оформил хет-трик. Затем второй мяч в игре забил Дзюба.

Нападающий «Локо» Франсуа Камано забил гол престижа, но последнее слово осталось за «Зенитом», когда отличился форвард Малком.

«Зенит» набрал 61 очко и оторвался за два тура до конца чемпионата от «Локо» на 9 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул в сезоне-2020/21.

Питерцы выигрывают чемпионата России третий сезон подряд и в восьмой раз в истории.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры