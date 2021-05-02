«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России
«Зенит» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга уничтожила соперника с теннисным счетом — 6:1.
В первом тайме счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун (один раз он реализовал пенальти).
В начале второго тайма иранец оформил хет-трик. Затем второй мяч в игре забил Дзюба.
Нападающий «Локо» Франсуа Камано забил гол престижа, но последнее слово осталось за «Зенитом», когда отличился форвард Малком.
«Зенит» набрал 61 очко и оторвался за два тура до конца чемпионата от «Локо» на 9 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул в сезоне-2020/21.
Питерцы выигрывают чемпионата России третий сезон подряд и в восьмой раз в истории.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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