«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России

«Зенит» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга уничтожила соперника с теннисным счетом — 6:1.

В первом тайме счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун (один раз он реализовал пенальти).

В начале второго тайма иранец оформил хет-трик. Затем второй мяч в игре забил Дзюба.

Нападающий «Локо» Франсуа Камано забил гол престижа, но последнее слово осталось за «Зенитом», когда отличился форвард Малком.

«Зенит» набрал 61 очко и оторвался за два тура до конца чемпионата от «Локо» на 9 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул в сезоне-2020/21.

Питерцы выигрывают чемпионата России третий сезон подряд и в восьмой раз в истории.