Карпин: «Динамо» при Шварце напоминало «Ростов»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о своем стиле игры.

— Ваш стиль напоминает стиль «Динамо» при Сандро Шварце.

— Я бы сказал, наоборот, «Динамо» при Шварце напоминало «Ростов».

— Видите ли схожесть?

— Как-то выпили с ним по кружке пива. Обсуждали игру «Динамо», «Ростова». Долго с ним сидели, расстались очень хорошо. Сейчас Сандро поздравил: «Наконец-то я увижу 4-3-3 в «Динамо».

— Вы после матча с «Динамо» говорили: игра была равна, играли два говна. Можете быть уверенным, что команда не будет играть так?

— Очень на это надеюсь. Уверен, что такого не будет ни в одной команде, хотя все равно случается.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.