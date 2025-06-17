Карпин: «Тестировать Овечкина не будем»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, выпустит ли он на поле форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Овечкин выходил на поле с «Амкалом». Если у него будет возможность сыграть летом, выпустите его на поле?

— Тестировать не будем. Он не пройдет тест.

Эмоций от медийных команд никаких, что будем с ними играть. Проект хороший. Много народу ходит. К медиафутболу отношусь хорошо. Когда официальных соревнований нет, сборная должна играть против сборных, а не профессиональных команд или даже медийных.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.