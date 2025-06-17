Карпин: «Осипенко привезли не мне, а «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал переход защитника Максима Осипенко в московский клуб из «Ростова».
Футболист и тренер до этого вместе работали в ростовской команде.
— Не появится футболист, который понравится мне, но клуб не устраивает. Осипенко появился в «Динамо» до меня. Интерес и переговоры начались задолго до меня. Его не привезли Карпину, а привезли «Динамо».
Во вторник, 17 июня, бело-голубые объявили о подписании контракта с 31-летним Осипенко, соглашение рассчитано на три сезона.
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|ЦСКА
|0
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6
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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