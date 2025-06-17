Карпин: «Осипенко привезли не мне, а «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал переход защитника Максима Осипенко в московский клуб из «Ростова».

Футболист и тренер до этого вместе работали в ростовской команде.

— Не появится футболист, который понравится мне, но клуб не устраивает. Осипенко появился в «Динамо» до меня. Интерес и переговоры начались задолго до меня. Его не привезли Карпину, а привезли «Динамо».

Во вторник, 17 июня, бело-голубые объявили о подписании контракта с 31-летним Осипенко, соглашение рассчитано на три сезона.