Карпин рассказал о своем отношении к возможному введению моратория на вылет команд из РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к возможному введению моратория на вылет команд по итогам сезона из РПЛ.

— Как относитесь к ситуации, что не будет вылета в РПЛ и футбол по качеству может стать хуже?

— Спортивный принцип сейчас нарушен и команды готовились в одном составе. Тот же Краснодар с 8 легионерами претендовал с таким составом на другие позиции. Они обыграли вчера «Спартак», но как будет — непонятно. Вчера хороший отличный матч провел «Спартак» с «Краснодаром» — за что они борются? А за что сегодня боролся «Рубин»? Еврокубков нет, но заруба была. Интересно было смотреть и в плане самоотдачи никто не хотел уступать.

«Спартак» и «Краснодар» тоже не вылетают, никуда не попадают, но борются. Я считаю, что футбол может быть интересен все равно, как это было сегодня и вчера. Все хотят бороться за свое имя, престиж.

Вопрос о введении моратория будет рассмотрен исполкомом РФС на ближайшем заседании 23 марта.