Карпин рассказал об ощущениях после возвращения из сборной в клубный футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об ощущениях после возвращения из сборной в клубный футбол.

— Каково вернуться в клубный футбол?

— Прикольно. Эмоции в сборной другие, другая работа вообще и на поле мы собираемся редко, когда есть официальные матчи. Декабрь, январь и февраль был на сборах клубов, но это все не на поле было. Отличается сильно. Забытые чуть-чуть ощущения, потому что с ноября не тренировал.