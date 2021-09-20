Карпин рассказал, что отбирал сладости у игроков «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который раньше работал в «Ростове», в интервью «СЭ» вспомнил историю, как отбирал шоколадки у футболистов донской команды.

— Слышал, что в «Ростове» вы тоже очень сильно следили за питанием и на сборах могли проверять сумки у футболистов, не купили ли они в магазине что-то вредное.

— Бред сумасшедшего.

— Неправда?

— Неправда. Если я видел, что футболисты выходят из супермаркета с пакетами шоколадок, печенья — ну да, мог сказать: «Чего набрали там опять?»

— Забирали?

— Да, забирал.

— Сами ели?

— Нет, раздавал тренерскому штабу.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, команду специалист покинул в августе 2021-го.

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