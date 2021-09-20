«Ростов» выразил соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете
Футбольный клуб «Ростов» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одном из университетов Перми.
«Пермь, скорбим вместе с вами. Сегодня произошла чудовищная трагедия в Пермском государственном университете. В результате стрельбы погибли и пострадали люди. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении в Twitter ростовского клуба.
Стрельба произошла сегодня, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По предварительным данным Следственного комитета РФ, пять человек погибли и шесть ранены.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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