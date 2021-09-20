Карпин отреагировал на заявление Гатагова о том, что у игроков «Спартака» были легкие летние сборы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал заявление экс-футболиста Сослана Гатагова. Бывший игрок в эфире «Матч ТВ» сказал, что некоторые футболисты «Спартака» признались ему в личной беседе, что сборы с Руем Виторией были самыми легким в их карьере.

— Сослан Гатагов в эфире «Матч ТВ» сказал, что некоторые из игроков «Спартака» сказали ему, что сборы с Руем Витория были самые легкие в их карьере. Вы это почувствовали? То, что игроки «Спартака» приехали не в лучшей форме.

— Не компетентен говорить про это. Приехали игроки из «Спартака», «Динамо», «Зенита», ЦСКА. Понятно, что они приезжают в разном состоянии по многим факторам. Сборы у всех разные, нагрузка в играх ложится на каждого игрока разная, кто-то играет всегда в основном составе, кому-то паузу дают; кто-то сыграл уже и в Лиге Чемпионов, как «Спартак» с «Бенфикой»; кто-то сыграл больше игр, кто-то меньше, кто-то больше минут, кто-то меньше. Все в разном состоянии, поэтому не готов сказать, из-за чего конкретно то или иное состояние.

— То есть, не было такого, что приехала группа игроков из какого-то клуба и они качественно хуже готовы физически, чем остальные?

— Если даже это и было, я же не буду об этом рассказывать.