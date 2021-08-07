Карпин приехал на матч «Спартака» с женой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч 3-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом».
Он пришел на стадион вместе со своей женой Дарьей.
РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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