Семак — о победе «Зенита»: «В очень сложном матче заработали три очка»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).
— Тяжелый матч. В первом тайме нам не хватало движения и эмоций. Второй тайм провели значительно лучше. Пропущенный мяч добавил нервозности, поскольку любая ошибка в обороне могла привести к пропущенному мячу. Но в очень сложном матче заработали три очка, что очень важно. Три выезда не прошли просто так. Ребятам нужно как следует отдохнуть, чтобы выглядеть лучше.
— Второй раз подряд «Зенит» выходит в одинаковом составе. Наигрывалось ли это на тренировках, в том числе роль Ерохина?
— Ерохин набрал очень хорошую форму, и мы подбором схем могли правильно ввести его в игру команды. Он смотрится хорошо, полезен для команды. Те, кто готовы сейчас лучше, они и играют. Там, где выбор небольшой, ждем, пока лидеры наберут форму.
— Дзюба снова не забил и снова не сыграл целый матч. Вас беспокоит то, что он не забивает? Сколько ему еще нужно, чтобы набрать форму?
— То, что он не забивает — не катастрофично. Голы добавляют уверенности форвардам. Но все стараются, где-то есть ошибки, над которыми нужно работать. Все вносят вклад в результаты команды. Сейчас одни на себе несут бремя лидерства, придет время — другие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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