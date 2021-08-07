Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).

— Тяжелый матч. В первом тайме нам не хватало движения и эмоций. Второй тайм провели значительно лучше. Пропущенный мяч добавил нервозности, поскольку любая ошибка в обороне могла привести к пропущенному мячу. Но в очень сложном матче заработали три очка, что очень важно. Три выезда не прошли просто так. Ребятам нужно как следует отдохнуть, чтобы выглядеть лучше.

— Второй раз подряд «Зенит» выходит в одинаковом составе. Наигрывалось ли это на тренировках, в том числе роль Ерохина?

— Ерохин набрал очень хорошую форму, и мы подбором схем могли правильно ввести его в игру команды. Он смотрится хорошо, полезен для команды. Те, кто готовы сейчас лучше, они и играют. Там, где выбор небольшой, ждем, пока лидеры наберут форму.

— Дзюба снова не забил и снова не сыграл целый матч. Вас беспокоит то, что он не забивает? Сколько ему еще нужно, чтобы набрать форму?

— То, что он не забивает — не катастрофично. Голы добавляют уверенности форвардам. Но все стараются, где-то есть ошибки, над которыми нужно работать. Все вносят вклад в результаты команды. Сейчас одни на себе несут бремя лидерства, придет время — другие.