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Семак рассказал, на каких позициях может сыграть новичок «Зенита» Клаудинью

19:46
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2). Он рассказал о новичке команды Клаудинью.

— Сколько времени получат Малком и Клаудинью для отдыха?

— Малком получит несколько дней отдыха, будет готовиться. Я хочу поздравить его, ведь ему непросто было все время выходить на замену. Он ждал своего шанса и внес ключевую лепту в успех сборной. По Клаудинью — посмотрим, насколько быстро он сможет адаптироваться.

— В этом сезоне «Зенит» уже пропустил пять мячей. С чем это связано?

— С формой. Пропускаем много — плохо. Много забиваем — хорошо. Нужно позитивные вещи подчеркнуть — команда забивает много, и это хорошо. Болельщикам нравится результативная игра, вот мы и стараемся. Над ошибками в обороне будем работать, это нас не устраивает.

— Расскажите, в какой роли вы видите Клаудинью? Левый полузащитник, «десятка», на другой позиции?

— Посмотрим на его форму. В сборной Бразилии он играл левого полузащитника. Он может сыграть и «десятку». В условиях лимита то, что игрок умеет играть на нескольких позициях — большой плюс. Посмотрим. Клаудинью нигде не играл, кроме Бразилии. Вопрос адаптации.

— Кажется, что он слева не так результативен, как в центре. Согласны?

— Нам нужны качественные игроки. Есть видение тренерское, но наше желание — это одно, а возможность клуба — другое. Мы рады любому игроку, который может нас усилить или заменить ушедших. Мы знаем его сильные качества. Будем надеяться, что Клаудинью быстро адаптируется.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 0
Нижний Новгород 1
1-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Гоша Чернов все материалы автора

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