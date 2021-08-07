Семак рассказал, на каких позициях может сыграть новичок «Зенита» Клаудинью
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2). Он рассказал о новичке команды Клаудинью.
— Сколько времени получат Малком и Клаудинью для отдыха?
— Малком получит несколько дней отдыха, будет готовиться. Я хочу поздравить его, ведь ему непросто было все время выходить на замену. Он ждал своего шанса и внес ключевую лепту в успех сборной. По Клаудинью — посмотрим, насколько быстро он сможет адаптироваться.
— В этом сезоне «Зенит» уже пропустил пять мячей. С чем это связано?
— С формой. Пропускаем много — плохо. Много забиваем — хорошо. Нужно позитивные вещи подчеркнуть — команда забивает много, и это хорошо. Болельщикам нравится результативная игра, вот мы и стараемся. Над ошибками в обороне будем работать, это нас не устраивает.
— Расскажите, в какой роли вы видите Клаудинью? Левый полузащитник, «десятка», на другой позиции?
— Посмотрим на его форму. В сборной Бразилии он играл левого полузащитника. Он может сыграть и «десятку». В условиях лимита то, что игрок умеет играть на нескольких позициях — большой плюс. Посмотрим. Клаудинью нигде не играл, кроме Бразилии. Вопрос адаптации.
— Кажется, что он слева не так результативен, как в центре. Согласны?
— Нам нужны качественные игроки. Есть видение тренерское, но наше желание — это одно, а возможность клуба — другое. Мы рады любому игроку, который может нас усилить или заменить ушедших. Мы знаем его сильные качества. Будем надеяться, что Клаудинью быстро адаптируется.
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