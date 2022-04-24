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Судейство

Сегодня, 18:47

Калачев: «Ростов» заслуженно победил «Спартак»! Судейство все по делу»

Калачев отреагировал на судейство в матче «Ростов» — «Спартак»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Ростова», тренер «Чайки» Тимофей Калачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу желто-синих над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидал, что «Ростов» может выиграть, но такой счет было трудно предугадать. Матч понравился, «Ростов» очень хорошо играл, молодцы! Можно только поздравить с хорошей игрой и результатом. Судейство? Сегодня все по делу. Трудно предъявить судье за какие-то эпизоды. «Ростов» здоров смотрелся, создавал моменты. К пенальти, которые были поставлены, придраться сложно. Тем более сейчас есть ВАР, он адекватно рассматривает многие моменты. Так что все по делу, победа заслуженная», — сказал Калачев «СЭ».

После 26 матчей «Ростов» занимает 8-ю строчку в таблице Тинькофф РПЛ (34 очка).

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Тимофей Калачев
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
13
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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 17
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Дмитрий Полоз

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П
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Краснодар

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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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