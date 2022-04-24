Калачев: «Ростов» заслуженно победил «Спартак»! Судейство все по делу»

Бывший футболист «Ростова», тренер «Чайки» Тимофей Калачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу желто-синих над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидал, что «Ростов» может выиграть, но такой счет было трудно предугадать. Матч понравился, «Ростов» очень хорошо играл, молодцы! Можно только поздравить с хорошей игрой и результатом. Судейство? Сегодня все по делу. Трудно предъявить судье за какие-то эпизоды. «Ростов» здоров смотрелся, создавал моменты. К пенальти, которые были поставлены, придраться сложно. Тем более сейчас есть ВАР, он адекватно рассматривает многие моменты. Так что все по делу, победа заслуженная», — сказал Калачев «СЭ».

После 26 матчей «Ростов» занимает 8-ю строчку в таблице Тинькофф РПЛ (34 очка).