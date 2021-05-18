Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылкой в судью матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогу матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

52-летний российский специалист получил трехматчевую дисквалификацию за бросок бутылкой в сторону резервного арбитра встречи, которая прошла 16 мая. Санкция будет действовать на сезон-2021/22.

«В протоколе была запись о броске бутылкой в сторону резервного арбитра. Валерий Георгиевич с юристом «Ростова» принимали участие в заседании. Я зачитал рапорт от судьи Стрельцова, который и был резервным арбитром на игре. Он отписал, что Карпин акцентировано бросил бутылку в его сторону, после чего он и подозвал Матюнина к себе. Карпин заявил, что у него не было умысла бросать бутылку в судью.

В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода. Приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона и оставался в подтрибунном помещении.

Решение следующе — за попытку оказания физического воздействия на участника матча принято регенте дисквалифицировать Карпина на 3 матча чемпионата. Санкция переходит на следующий сезон", — сказал Григорьянц.

«Ростов» с 43 очками завершил сезон-2020/21 в РПЛ на 9-м месте в турнирной таблице.

(Сергей Федоров)