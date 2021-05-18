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Ивица Олич 16 июня начнет сбор с ЦСКА в Австрии

13:38
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич отправится в расположение сборной Хорватии для подготовки к Евро-2020. Однако это никак не повлияет на подготовку московской команды к следующему сезону, сообщает bobsoccer.ru.

Межсезонье команда полностью проведет под руководством Олича. Сборы красно-синих начнутся 16 июня в Австрии, и хорватский специалист в этот день будет в расположении ЦСКА.

Футболисты и тренеры ЦСКА сейчас находятся в отпуске после окончания сезона.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Англии, Шотландии и Чехии.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/user/907/blog/ivica-olich-16-ijunja--nachnjot-sbor-v-avstrii-s-cska.html

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