Ивица Олич 16 июня начнет сбор с ЦСКА в Австрии
13:38
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич отправится в расположение сборной Хорватии для подготовки к Евро-2020. Однако это никак не повлияет на подготовку московской команды к следующему сезону, сообщает bobsoccer.ru.
Межсезонье команда полностью проведет под руководством Олича. Сборы красно-синих начнутся 16 июня в Австрии, и хорватский специалист в этот день будет в расположении ЦСКА.
Футболисты и тренеры ЦСКА сейчас находятся в отпуске после окончания сезона.
Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Англии, Шотландии и Чехии.
Дополнительная информация:
https://bobsoccer.ru/user/907/blog/ivica-olich-16-ijunja--nachnjot-sbor-v-avstrii-s-cska.html
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