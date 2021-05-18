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Защитник «Арсенала» Григалава дисквалифицирован на три матча

14:10
Гия Григалава. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гия Григалава. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава дисквалифицирован на три матча Тинькофф РПЛ.

«Григалава был удален за удар по ноге. Он признал, что нарушал правила и ударил футболиста по ноге. За агрессивное поведение принято решение дисквалифицировать Григалаву на три матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

Григалава получил красную карточку в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2). На 53-й минуте главный арбитр Сергей Карасев удалил игрока с поля за грубый фол.

(Сергей Федоров)

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