Заболотный: «Спартак» — команда-раздражитель. Понимаю, что будет нелегкая игра»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — цитирует Заболотного пресс-служба клуба в Twitter.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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