«Меня это не касается». Карпин — об отказе исполкома РФС утверждать расширение РПЛ до 18 команд

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказал свое отношение к решению исполкома не утверждать расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Если исполком принял решение об отказе расширения, то это его решение — исполкома. Меня это не касается.

Сейчас легионерская проблема никого не волнует. Я с 2008 года об этом говорил, но это никого не волновало. Ничего не менялось», — заявил Карпин.

Идея о расширении РПЛ всерьез стала обсуждаться после введения санкций против российского футбола. ФИФА и УЕФА приняли решение исключить российские клубы и сборные из международных соревнований под эгидами организаций.

Вчера, 22 марта, на общем собрании руководителей клубов РПЛ было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд. Против этого проголосовало 5 клубов: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Однако исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23.