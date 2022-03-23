Карпин: «Хашимото не было в двух последних матчах. И еще на пятерых не рассчитываем»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с полузащитником ростовской команды Кенто Хашимото.

— Хашимото уехал? Его не было в двух последних матчах. И еще на пятерых не рассчитываем. Сложно, да. А кто сказал, что будет легко?

— В каком настроении игроки сборной, учитывая отсутствие официальных матчей?

— В нормальном. Конечно, они расстроились. Но они это не вчера узнали. Никто не радуется тому, что мы не играем. Но и никто и не плачет. Поплакали уже, наверно.

Ранее появилась информация, что 28-летний хавбек планирует покинуть стан ростовчан до конца текущего сезона.

Напомним, что ФИФА открыла трансферное окно до 7 апреля для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым легионеры имеют возможность покинуть российские команды на правах арендных соглашений до конца текущего сезона.