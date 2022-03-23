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Сегодня, 18:50

Гладилин назвал правильным решение не расширять РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении не расширять Тинькофф РПЛ.

«Сейчас, в этой ситуации, что-то менять — надо подождать, пока будут более спокойные времена, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Я считаю, что решение правильное. Что-то принимать в таких условиях, чтобы потом опять поменять — это преждевременно. Нужно расширять, не нужно расширять... Одни за, другие увеличить еще хотят чуть ли не до 20 команд. В этой ситуации, которая сейчас сложилась, нестабильной и для сборной, и для клубов принимать что-то новое — это очень сложный процесс. Нужно сохранить то, что есть, и стабилизировать ситуацию».

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Сегодня, 23 марта, исполком РФС рассмотрел эту инициативу и выступил с официальным заявлением. Вопрос расширения РПЛ будет изучаться совместно с ФНЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/23/17467255.shtml
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
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10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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