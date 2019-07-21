Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) выразил мнение, что он не может повлиять на работу арбитров. 50-летний специалист считает, что его команда должна не допускать соперника до своей штрафной.

– Не хочу говорить про арбитров. В этом нет смысла. Мы никак не можем повлиять на их работу, так что даже думать не хочу на эту тему. Нам нужно искать способ, как улучшить свою игру и сделать так, чтобы соперник, в идеале, в нашу штрафную даже не мог бы заходить. Тогда и у рефери не появится как-то поводов для спорных решений.

– Да, но ведь такое если и случается, то только у "Барселоны" – и то не в каждой встрече.

– А смысл думать о чем-то, раз не можем на это повлиять? Понятно, что если соперник ни разу не доберется до нашей штрафной, то это идеальная картина мира. Ясно, что такое практически невозможно, но нам надо к подобному стремиться. Должны работать над тем, как это воплотить в жизнь, размышлять, что для этого сделать. Тренерский штаб заботит то, что он способен изменить – улучшение нашего футбола, а не те факторы, на которые мы не в силах повлиять. Вот и все. (Вячеслав Короткин)

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