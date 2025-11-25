Карпин не согласился, что его требования не подходили игрокам «Динамо»: «Футболист РПЛ обязан их выполнять»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин не считает, что его футбольные требования не подошли игрокам московского клуба.

«Подбор игроков в «Динамо» не подходил моему футболу? Не согласен. Что значит свойственный или несвойственный футбол, такой или эдакий? Футболист Премьер-лиги может, должен, обязан адаптироваться... Никаких требований того, чего не может сделать футболист Премьер-лиги уровня игрока московского «Динамо» [не было]. Это невозможно представить. Никаких марш-бросков по 40 км не было. Это игра в футбол. Наверное, более интенсивная, чем была до этого, но ничего сверхъестественного не происходило. Поэтому говорить, что футболисты не могут выполнять эти требования... У меня в голове это не укладывается. Профессиональный футболист может, должен, обязан, как угодно называйте, выполнять эти требования. То, что он не может выполнять их чисто физически, это нереально.

Здесь вопрос был больше не физический, а ментальный. Когда ты находишься в 50-60 м от своих ворот, потеря концентрации на долю секунды влияет на результат — думаю, что больше всего [вопрос был] в этом. Одно дело играть ближе к своим воротам, когда много вокруг еще партнеров, которые могут исправить твою ошибку. А здесь любая твоя ошибка может привести к опасному моменту», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалиста объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.