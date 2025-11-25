Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную карьеру в одном клубе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, сообщает пресс-служба организации.

«Придя в четыре года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается», — прокомментировал достижение футболист в своем Telegram-канале.

39-летний голкипер находится в системе армейского клуба 35 лет. В составе красно-синих он стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.