Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:49

Карпин и Джикия разошлись в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стало известно, за кого отдал свой голос главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия.

Карпин поставил на первое место форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, на второе место — нападающего «Реала» Карима Бензема, а на третье место Карпин проставил форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Джикия на первое место поставил Мбаппе, на второе Месси, на третье — Бензема.

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), и Карим Бензема («Реал», Франция).

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).

Валерий Карпин
Георгий Джикия
Лионель Месси
Сборная России по футболу
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тодоровича заявил, что футболист полностью восстановился от травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости