Карпин и Джикия разошлись в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА

Стало известно, за кого отдал свой голос главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия.

Карпин поставил на первое место форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, на второе место — нападающего «Реала» Карима Бензема, а на третье место Карпин проставил форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Джикия на первое место поставил Мбаппе, на второе Месси, на третье — Бензема.

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), и Карим Бензема («Реал», Франция).

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).