Денисов: «Спартак» — исторически самый известный, самый титулованный клуб»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о том, какая самая популярная команда в России.

«Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают», — приводит «РБ Спорт» слова Денисова.

Также он ответил на вопрос, готовы ли красно-белые догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

«Мы идем от игры к игре», — добавил защитник.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 36 очков за 17 туров. «Зенит» лидирует, имея в активе 42 очка.