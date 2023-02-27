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Агент Тодоровича заявил, что футболист полностью восстановился от травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Горан Попов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича.

«Дарко полностью восстановился, я просматривал два товарищеских матча с его участием на сборах и видно, что Дарко чувствует себя лучше, чем до травмы. Главное, чтобы он был здоров и не возникало новых проблем. В кубковом матче он не участвовал, но к сезону уже готов. Ментальные проблемы после травмы? Мы провели собрание с Дарко и Русланом, директором «Ахмата», обсудили все вопросы. Тодорович сказал, что готов и о травме не думает, не вспоминает. Ноги он точно убирать не станет, мы ему объяснили, что все страшное закончилось и это не повторится», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В матче седьмого тура против «Крыльев Советов» (1:2) Тодорович получил серьезную травму — перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги, из-за чего выбыл до конца года.

В нынешнем сезоне Дарко Тодорович успел провести семь матчей в составе «Ахмата», отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-darko-chuvstvuet-sebya-luchshe-chem-do-travmy/
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