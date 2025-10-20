Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин хочет видеть в своем штабе Виталия Кафанова, с которым работает в сборной России.

65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове».

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

В июне Legalbet сообщал, что Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо».

В начале сентября Кафанов говорил, что у него было два предложения из клубов РПЛ, но «Динамо» в их числе не было.

«Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.