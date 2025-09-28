Кармо стал самым молодым иностранцем в старте ЦСКА в РПЛ с августа 2007 года

Полузащитник Энрике Кармо стал самым молодым иностранным игроком в стартовом составе ЦСКА в РПЛ с августа 2007 года, сообщает Opta.

Брализец (18 лет 323 дней) вышел в стартовом составе в матче 10-го тура с «Балтикой».

В августе 2007 года турецкий защитник Джанер Эркин вышел в старте армейцев в матче с «Москвой» в возрасте 18 лет 312 дней.

