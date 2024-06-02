Карасев после суперфинала FONBET Кубка России: «Нет ни эмоций, ни сил»

Сергей Карасев главный арбитр суперфинала FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2) поделился впечатлениями от работы на игре.

«Эмоций нет. Сезон закончился решающей игрой. Нет ни эмоций, ни сил», — сказал Карасев «СЭ».

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).