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Судейство

Сегодня, 19:51

«Рубин» — ЦСКА: Кукуян простил Даку симуляцию и грубость. Нападающий должен был получить три предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
1/2

На 90-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0) арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение Мирлинду Даку, когда тот в центре поля ударил открытыми шипами Виллиана Рошу в область голеностопа.

У футболиста казанской команды уже была желтая карточка, которую он получил на 46-й минуте за грубость. Таким образом, он получил бы вторую и покинул бы поле.

«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции

То же самое могло произойти и на 76-й минуте. В том эпизоде, когда казанцы собирались выполнить штрафной удар и мяч еще не был в игре, Мойзес слегка коснулся Даку руками. Футболист «Рубина» упал и стал кататься по газону, всем видом показывая, что ему очень больно. Он симулировал серьезную травму и явно пытался спровоцировать судью на наказание игрока ЦСКА. Сам Даку при этом за такое поведение наказан не был.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
ЦСКА

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Мирлинд Даку
Павел Кукуян
0
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Гарре о возможном переходе в «Зенит»: «Когда откроется трансферное окно, стороны найдут компромисс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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