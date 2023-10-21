«Оренбург» — «Факел»: Карасев не удалил игрока гостей

На 45+3-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Евгения Маркова с показом красной карточки. Вместо этого судья ограничился вынесением предупреждения.

Марков ударил Габриэля Флорентина шипами в область голени. Нога футболиста оренбуржской команды прогнулась — он едва не получил серьезную травму.

Кроме того, Карасев простил Маркова на 27-й минуте, не показав ему еще одну желтую карточку.