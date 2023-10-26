Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар»
РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.
Главным арбитром центральной встречи тура ЦСКА — «Краснодар» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Алексей Лунев.
27 октября (пятница)
«Рубин» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
28 октября (суббота)
«Факел» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Олег Соколов.
29 октября (воскресенье)
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» — «Урал»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Тюмин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1