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Судейство

26 октября, 14:33

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.

Главным арбитром центральной встречи тура ЦСКА — «Краснодар» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Алексей Лунев.

27 октября (пятница)

«Рубин» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» — «Урал»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Тюмин.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
7
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27 тур
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29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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