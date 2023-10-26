Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар»

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РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.

Главным арбитром центральной встречи тура ЦСКА — «Краснодар» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Алексей Лунев.

27 октября (пятница)

«Рубин» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» — «Урал»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Тюмин.