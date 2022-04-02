Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своем состоянии здоровья

Капитан «Спартака» Герогий Джикия после завершения матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:0) ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

«Сейчас еду на МРТ», — отметил Джикия.

Напомним, что еще в первом тайме Джикия получил повреждение после столкновения. Немного полежав на газоне, он все-таки смог продолжить встречу. После перерыва футболист все же был заменен.

28-летний Джикия в этом сезоне провел 21 матч в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.