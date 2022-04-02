Литвинов: «Сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице»

Литвинов объяснил, с чем связаны результаты «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении от «Локомотива» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (0:1), а также рассказал, как отреагировал на уход Айртона.

— С чем связана неудачная серия команды?

— В каком-то плане нам не везет, сегодня у нас отменили гол, это сильно повлияло на ход матча. Очень хотели забить первыми.

— Можете ли вы гарантировать болельщикам то, что «Спартак» не вылетит?

— Думать, что «Спартак» вылетит — непозволительно. Мы даже не думаем об этом. Мы сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице.

— Как вы отреагировали на уход Айртона?

— Печально, что он покинул команду. Конечно же, я расстроился. Желаю ему скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения на поле! У него все получится.

— Что вы можете сказать о болельщиках, их нет уже какую игру. Это чувствуется?

— Мы всегда слышим их поддержку и благодарны им за это. Они есть всегда и везде, гонят нас вперед. Очень ждем, когда основная масса болельщиков вернется на трибуны. В их присутствии играть гораздо легче и приятнее.