Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:26

Литвинов: «Сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице»

Литвинов объяснил, с чем связаны результаты «Спартака» в РПЛ
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении от «Локомотива» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (0:1), а также рассказал, как отреагировал на уход Айртона.

— С чем связана неудачная серия команды?

— В каком-то плане нам не везет, сегодня у нас отменили гол, это сильно повлияло на ход матча. Очень хотели забить первыми.

— Можете ли вы гарантировать болельщикам то, что «Спартак» не вылетит?

— Думать, что «Спартак» вылетит — непозволительно. Мы даже не думаем об этом. Мы сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице.

— Как вы отреагировали на уход Айртона?

— Печально, что он покинул команду. Конечно же, я расстроился. Желаю ему скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения на поле! У него все получится.

— Что вы можете сказать о болельщиках, их нет уже какую игру. Это чувствуется?

— Мы всегда слышим их поддержку и благодарны им за это. Они есть всегда и везде, гонят нас вперед. Очень ждем, когда основная масса болельщиков вернется на трибуны. В их присутствии играть гораздо легче и приятнее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сумасшедший матч главной белорусской звезды. Он сделал первый хет-трик в НХЛ и отправил Бобровского на скамейку
По возрасту победного гола Попов уступил только Дацюку
Фильм "Движение вверх". Что правда, а что вымысел
Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 баскетболист Андрей Лопатов
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
«Это мужская игра, а не балет». Червиченко — о погодных условиях в дерби «Локомотив — «Спартак»
Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров в матче РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
«Спартак» в этом сезоне выиграл только одно дерби
«Спартак» давно не тот». Пресняков — о поражении красно-белых от «Локомотива»
«Не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится». Изидор об игре «Локомотив» — «Спартак»
«Чувствую поддержку тренера». Изидор — о победном голе в матче со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своем состоянии здоровья

Лоськов назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Спартаком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости