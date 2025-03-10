Пятибратов — о ситуации с Венделом: «Это абсурд!»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

«Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе. Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!» — цитирует Пятибратова Sport24.

Также Пятибратов добавил, что у него был телефонный разговор с Сергеем Семаком, в котором они договорились двигаться дальше и игнорировать то, что происходит в СМИ.

Ранее воронежский клуб в официальном заявлении подчеркнул, что отвергает любые проявления дискриминации и презирает тех, кто сеет рознь.

Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.