Пятибратов — о ситуации с Венделом: «Это абсурд!»
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.
«Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе. Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!» — цитирует Пятибратова Sport24.
Также Пятибратов добавил, что у него был телефонный разговор с Сергеем Семаком, в котором они договорились двигаться дальше и игнорировать то, что происходит в СМИ.
Ранее воронежский клуб в официальном заявлении подчеркнул, что отвергает любые проявления дискриминации и презирает тех, кто сеет рознь.
Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.
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|Зенит
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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