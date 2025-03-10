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10 марта 2025, 11:39

Пятибратов — о ситуации с Венделом: «Это абсурд!»

Сергей Ярошенко
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов
Дмитрий Пятибратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

«Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе. Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!» — цитирует Пятибратова Sport24.

Также Пятибратов добавил, что у него был телефонный разговор с Сергеем Семаком, в котором они договорились двигаться дальше и игнорировать то, что происходит в СМИ.

Вендел и&nbsp;Макс Дзиов.«Зенит» сделал заявление после инцидента с Венделом на матче с «Факелом»

Ранее воронежский клуб в официальном заявлении подчеркнул, что отвергает любые проявления дискриминации и презирает тех, кто сеет рознь.

Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

Источник: Sport24
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Божин
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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