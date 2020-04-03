Капитан «Ахмата»: «Правильным было бы считать сезон несостоявшимся»

Капитан «Ахмата» защитник Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в российском футболе.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Когда такое творится в мире, очень трудно говорить и думать о футболе. Сейчас возможное возобновление чемпионата выглядит поспешным и рискованным. Доиграть оставшиеся туры, как и провести любые другие массовые мероприятия, можно только по окончании пандемии коронавируса во всем мире. Сколько времени на это уйдет, знает только Всевышний! Самое важное — это жизни людей.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Конечно, справедливо было бы определить по итогам 30 туров призеров, тех, кто будет играть в стыках и вылетит. Если же ситуация не позволяет играть сейчас, то после 2-3 месяца полного карантина продолжать нет смысла. Сейчас, когда футболисты не могут не только тренироваться, но и выходить из дома, это абсурдно, на мой взгляд. Понятно, что до конца чемпионата осталось 8 туров, а это потенциальные 24 очка, и ситуация для каждого клуба лиги могла бы кардинально изменится, если бы не случился форс-мажор. Думаю, правильным было бы решение считать сезон не состоявшимся.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Мы внутри клуба обсудили и решили эту проблему.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— Не стоит. Все ведь шло своим чередом, просто форс-мажор повлиял на этот сезон.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Насколько известно, на общем собрании руководителей клубов лиги большинство проголосовало за расширение лиги до 18 клубов. Можно добавить — можно оставить, как есть. (Евгений Белоусов)