Капитан «Ахмата»: «Правильным было бы считать сезон несостоявшимся»
Капитан «Ахмата» защитник Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в российском футболе.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Когда такое творится в мире, очень трудно говорить и думать о футболе. Сейчас возможное возобновление чемпионата выглядит поспешным и рискованным. Доиграть оставшиеся туры, как и провести любые другие массовые мероприятия, можно только по окончании пандемии коронавируса во всем мире. Сколько времени на это уйдет, знает только Всевышний! Самое важное — это жизни людей.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Конечно, справедливо было бы определить по итогам 30 туров призеров, тех, кто будет играть в стыках и вылетит. Если же ситуация не позволяет играть сейчас, то после 2-3 месяца полного карантина продолжать нет смысла. Сейчас, когда футболисты не могут не только тренироваться, но и выходить из дома, это абсурдно, на мой взгляд. Понятно, что до конца чемпионата осталось 8 туров, а это потенциальные 24 очка, и ситуация для каждого клуба лиги могла бы кардинально изменится, если бы не случился форс-мажор. Думаю, правильным было бы решение считать сезон не состоявшимся.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Мы внутри клуба обсудили и решили эту проблему.
— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?
— Не стоит. Все ведь шло своим чередом, просто форс-мажор повлиял на этот сезон.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Насколько известно, на общем собрании руководителей клубов лиги большинство проголосовало за расширение лиги до 18 клубов. Можно добавить — можно оставить, как есть. (Евгений Белоусов)