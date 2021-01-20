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Стало известно, сколько «Фиорентина» может заплатить за Кокорина

12:52
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» и «Фиорентина» достигли договоренности о переходе форварда Александра Кокорина, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. Детали между клубами согласованы. Теперь решение за Кокориным.

По контракту в «Спартаке» игрок получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает зарплату около 1,7 млн.

Во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на Фелипе Андерсона (принадлежит «Вест Хэму», в аренде в «Порту»).

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/305

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