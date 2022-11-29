Канунников: «В «Зените» я приезжал на базу, закрывал рот и пахал. А сейчас — свобода слова»

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников вспомнил о своем периоде карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.

«Когда был русский костяк — это топ-уровень. В то время для меня точно. Данни, Текке, Ломбертс, Кришито, после пришли Халк, Витсель. Я просто приезжал на базу, закрывал рот и тренировался. Мне пихали, меня подкалывали, они имели на это право. А я закрывал рот и пахал.

Уже в «Рубине», когда мне было 25-26 лет, я мог сказать молодому пацану, что он ошибся. В ответ — ноль реакции. Типа — что ты мне рассказываешь. Если бы я так ответил в «Зените» — мне голову бы открутили. Сейчас свобода слова. А раньше — ******** бы дали.

Спаллетти? Он многое для меня сделал. Он видел во мне потенциал. Целенаправленно оставлял меня после каждой тренировки на индивидуальное занятие. Мы, в принципе, с Радимовым и Симутенковым оставались и отрабатывали разные моменты. Лучано верил в меня. Мне нравился его подход. Мы внедрили в «Зените» элементарную вещь: передача из фланга в центр и закидушка на Кержа. Это работало. Два года «Зенит» становился чемпионом. В этот период атмосфера была топ. Не зря после «Зенита» он еще столько клубов потренировал», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

Канунников — воспитанник «Зенита», он выступал за команду до января 2013 года. Всего на его счету 3 гола в 47 матчах за команду из Санкт-Петербурга.