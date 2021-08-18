Канчельскис: «Спартак» провалит этот сезон, будет бороться за 4-5-е место»

Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации в «Спартаке».

«В этой команде ничего не меняется. У них самая большая армия фанатов в России. Очень жалко болельщиков «Спартака». В клубе вечный бардак, ничего нового не происходит. Руководство команды красиво говорит, но ничего для команды и болельщиков не делает. Думаю, что этот сезон «Спартак» провалит. Как обычно, будет бороться за 4-5-е место в Тинькофф РПЛ», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент «Спартак» находится на десятом месте, имея в своем активе 6 очков. Московская команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и выступит на групповом этапе Лиги Европы.