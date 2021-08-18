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«Зенит» объявил об уходе нападающего Крапухина

16:45
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Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин покинул клуб по истечении срока контракта, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

В сезоне 2020/21 провел за «Зенит-2» 29 матчей в рамках Олимп-ПФЛ первенства России, в которых забил 19 мячей, отдал две голевые передачи и помог команде завоевать серебряные медали. По итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром второго дивизиона и был признан лучшим игроком Группы 2.

За основу «Зенита» Крапухин дебютировал 21 ноября 2020 года в выездной игре с «Ахматом». В составе команды стал чемпионом России сезона 2020/21.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2021-08-18-stanislav-krapukhin-pokidaet-zenit.htm

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Александр Кравченко все материалы автора

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