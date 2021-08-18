«Зенит» объявил об уходе нападающего Крапухина

Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин покинул клуб по истечении срока контракта, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

В сезоне 2020/21 провел за «Зенит-2» 29 матчей в рамках Олимп-ПФЛ первенства России, в которых забил 19 мячей, отдал две голевые передачи и помог команде завоевать серебряные медали. По итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром второго дивизиона и был признан лучшим игроком Группы 2.

За основу «Зенита» Крапухин дебютировал 21 ноября 2020 года в выездной игре с «Ахматом». В составе команды стал чемпионом России сезона 2020/21.