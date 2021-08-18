«Зенит» объявил об уходе нападающего Крапухина
16:45
Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин покинул клуб по истечении срока контракта, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
В сезоне 2020/21 провел за «Зенит-2» 29 матчей в рамках Олимп-ПФЛ первенства России, в которых забил 19 мячей, отдал две голевые передачи и помог команде завоевать серебряные медали. По итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром второго дивизиона и был признан лучшим игроком Группы 2.
За основу «Зенита» Крапухин дебютировал 21 ноября 2020 года в выездной игре с «Ахматом». В составе команды стал чемпионом России сезона 2020/21.
Дополнительная информация:
https://2.fc-zenit.ru/news/2021-08-18-stanislav-krapukhin-pokidaet-zenit.htm
Читайте также
14 смертельных ран и оторванная рука водителя. Вся правда об аварии, в которой разбился вратарь ЦСКА
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю