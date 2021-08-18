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«Крылья Советов» рассказали о правилах посещения матча с «Сочи»

18:16
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21 августа на стадионе «Самара Арена» состоится матч 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи». Самарский клуб подробно рассказал на официальном сайте о правилах посещения данной встречи.

Посетить игру с «Сочи» смогут:

Болельщики-владельцы абонементов на сезон-2021/22 при наличии qr-кода (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент).

Болельщики с действующими билетами на матч с «Ахматом» (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом с или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании и паспорт).

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19044

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Иван Шитик все материалы автора

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