Канчельскис считает, что Дзюба мог бы усилить «Спартак»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает бывшего форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

«Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие. Статистка говорит сама за себя — Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно!» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также заявил, что россиянин мог бы усилить «Спартак».

33-летний нападающий покинул «Зенит» в мае в связи с истечением срока контракта и все еще является свободным агентом.