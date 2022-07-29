Сторожук назвал тяжелой победу «Краснодара» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук назвал сложным матч 3-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«Тяжелый матч. Это предполагалось, и у нас были проблемы объективного характера. Пришлось за один день перестраиваться, находить нужные слова. Но, слава богу, что мы сегодня победили, очень важная выездная победа», — приводит ТАСС слова Сторожука.

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке: команда Игоря Шалимова пока не набрала очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет у себя дома против «Локомотива» 6 августа. «Урал» в этот же день на своем поле примет «Спартак».