Экс-тренер «Базеля» Темель считает трансфер в Европу лучшим вариантом для Чалова

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову лучше уехать в Европу.

«Мне сложно рассуждать о продлении контракта Чалова с ЦСКА, мы давно не говорили с Федором. Но если у него будет предложение из Европы, это отличный шанс проявить себя. В «Базеле» у него все сложилось не слишком хорошо, не знаю почему, все же Чалов — качественный футболист. Сейчас мы видим, что он способен забивать в каждом матче. В то же время ЦСКА — великолепный клуб. Однако мое личное мнение: лучшим вариантом для Чалова будет отъезд в Европу. Он там не потеряется», — приводит «РБ Спорт» слова Темеля.

Ранее сообщалось, что форварда не устраивает предложение ЦСКА о зарплате в районе 1,5 миллиона евро и он надеется получить приглашение от европейского клуба. 25-летний россиянин выступал за «Базель» в 2022 году.