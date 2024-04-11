Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить на пост главного тренера Мостового

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призывает руководство «Спартака» назначить на пост главного тренера Александра Моствого.

«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?

Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат. Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры в пустую, пока он не поработает», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».