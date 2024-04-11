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Рапопорт назвал сильные стороны Акинфеева и Кержакова

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает Игоря Акинфеева и Михаила Кержакова самыми стабильными вратарями российского футбола.

«Вратарь без ошибок не играет, это вообще сложная профессия. Акинфеев тоже ошибался. Но у него настолько стойкий характер, что это вызывает уважение. Если он ошибется, на него это не влияет, он не «ломается». Настолько сильная личность. Он продолжает играть, причем много лет. Вспомните, какие «ляпы» Игорь допустил на чемпионате мира в Бразилии. Но они не сказались на нем. Или тот же Лев Иванович Яшин. На него каких только собак не спустили после чемпионата мира 1962 года, когда сборная СССР выбыла из турнира, проиграв Чили. Но Яшин не «сломался», хотя был момент, что он вообще хотел закончить играть тогда, ему лет было прилично. А он собрался и в 1963 году получил «Золотой мяч». Вот этот пример характеризует настоящего голкипера. У Миши Кержакова, вратаря «Зенита», хотя я не сравниваю его с Яшиным, тоже есть такая цельность, стержень», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Акинфееву 8 апреля исполнилось 38 лет. За ЦСКА он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

37-летний Кержаков начал профессиональную карьеру в «Зените» и вернулся в петербургский клуб в 2015 году. Также в разные годы он играл за такие команды, как «Алания», «Волга», «Анжи» и «Оренбург».

Источник: РБ Спорт
Игорь Акинфеев
Михаил Кержаков
Футбол
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
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 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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