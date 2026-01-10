Канчельскис объяснил уход Жерсона из «Зенита» спустя полгода: «Он же сказал, что не хочет»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

«Человек не захотел играть в Питере, захотел вернуться домой. Что такого. Он же сказал, что не хочет. Ему не понравилось. Кому-то нравится: хвалят город, клуб. Все им хорошо, красиво. А этому не понравилось. Почему? Не могу ответить. Пускай говорит Семак», — сказал Канчельскис «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола. Контракт футболиста был рассчитан до 2030 года.

Ранее Жерсон играл за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». На его счету 1 гол в 14 матчах в сборной Бразилии.