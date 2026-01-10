«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»

Полузащитник «Зенита» Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола. Ранее полузащитник играл за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». На его счету 1 гол в 14 матчах в сборной Бразилии.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.