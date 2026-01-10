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Евсеев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Наша задача помочь друг другу и сделать команду сильнее»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов представил игрокам команды председателя Общего собрания учредителей клуба Магомеда Багаудинова и нового главного тренера Вадима Евсеева.

Это произошло на командном собрании в турецком Белеке, где стартовал первый зимний сбор «Динамо».

«У нас новый вектор развития. Постепенно мы будем раскрывать и реализовывать все изменения. А сейчас с удовольствием хочу представить вам нового главного тренера — Вадима Валентиновича Евсеева. Думаю, многие из вас его хорошо знают. Мне уже доводилось с ним работать, и я могу сказать, что полностью ему доверяю», — приводит слова Газизова пресс-служба махачкалинского клуба.

«Спасибо, что пригласили меня в клуб. Поступило предложение — и я долго не раздумывал. Премьер-Лига есть Премьер-лига. Вы в ней играете — и играете достойно. Наша задача — помочь друг другу и сделать команду еще сильнее», — сказал Евсеев.

«Динамо» объявило о назначении Евсеева 29 декабря. Он сменил в команде Хасанби Биджиева, который подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. После 18 туров «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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