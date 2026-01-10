Евсеев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Наша задача помочь друг другу и сделать команду сильнее»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов представил игрокам команды председателя Общего собрания учредителей клуба Магомеда Багаудинова и нового главного тренера Вадима Евсеева.

Это произошло на командном собрании в турецком Белеке, где стартовал первый зимний сбор «Динамо».

«У нас новый вектор развития. Постепенно мы будем раскрывать и реализовывать все изменения. А сейчас с удовольствием хочу представить вам нового главного тренера — Вадима Валентиновича Евсеева. Думаю, многие из вас его хорошо знают. Мне уже доводилось с ним работать, и я могу сказать, что полностью ему доверяю», — приводит слова Газизова пресс-служба махачкалинского клуба.

«Спасибо, что пригласили меня в клуб. Поступило предложение — и я долго не раздумывал. Премьер-Лига есть Премьер-лига. Вы в ней играете — и играете достойно. Наша задача — помочь друг другу и сделать команду еще сильнее», — сказал Евсеев.

«Динамо» объявило о назначении Евсеева 29 декабря. Он сменил в команде Хасанби Биджиева, который подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. После 18 туров «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.