Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» отреагировал на уход спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

— В перерыве между таймами к Игорю Рабинеру подошел Дмитрий Попов с заявлением о том, что он уходит из «Спартака».

— Зарема сказала: «Не надо футбольных людей»? У нас уникальная страна, уникальные клубы. У нас жулики, дилетанты и проходимцы работают в футболе. Уже сколько раз говорил об этом, но никто не обращает внимания, а потом кричат: «Нужен результат». Пока жулики, дилетанты и проходимцы в футболе, результата не будет.

— Попов сказал, что последней для него каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, 24-летним финалистом Copa America. Какие бы весомые доводы Попов ни приводил в пользу игрока, Леонил Федун отказывал. К отказу был прикреплен скриншот на английском и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен», хотя Витория одобрил кандидатуру аргентинца.

— Я вообще не пониманию предыдущего тренера. Тедеско выиграл что-то со «Спартаком»? Второе место — это не считается для «Спартака», всегда должно быть первое. Странная история. Думаю, что здесь много запутанных вещей, о которых мы не можем ничего сказать, не работая в «Спартаке». Принимают странные решения, потом требуют от игроков максимального результата, окончательного первого места, но они пока этого сделать не могут.

Дмитрий Попов вступил в должность спортивного директора в ноябре 2020 года.

«Спартаку» надо заканчивать говорить, что это великая команда, которая борется за первые места". Канчельскис — о поражении красно-белых